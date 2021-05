Jasmine Carrisi, lo zampino di papà Albano: "Verso Sud? Cambia", un succoso retroscena

Francesco Fredella 26 maggio 2021 a

a

a

Ora Jasmine Carrisi è pronta a far sognare tutti di nuovo con un brano che farà cantare. Il titolo è Calamite, si tratta del secondo in uscito dopo Ego. Il video, da poco sulle nuove piattaforme digitali, sta spopolando con migliaia e migliaia di visualizzazioni .

Jasmine, in un’intervista rilasciata al Corriere, parla della forte complicità che c'è con suo padre Al Bano. Sarebbe stato proprio lui a consigliarle di cambiare il titolo della canzone: Jasmine avrebbe scelto Verso Sud, ma poi ha deciso Calamite forse proprio grazie a papà Carrisi.

"Ylenia? Quello che so su di lei". Jasmine Carrisi, una straziante testimonianza sulla sorella scomparsa: ciò che non aveva mai detto

Oggi Jasmine ha più esperienza e - dopo la parentesi televisiva a The Voice senior con papà Al Bano - vuole vuole volare sempre più su. Tra i suoi sogni c'è il trasferimento a Los Angeles, dove potrebbe diventare una stella della musica internazionale. Mai rinunciare ai sogni. Ma papà Al Bano e mamma Loredana Lecciso voglio che prima consegua la laurea, infatti Jasmine frequenta l'università di Milano. A proposito: per lei, da nostri rumors, è già arrivata la riconferma alla seconda edizione del programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici (The Voice senior). Ora, però, la piccola di casa Carrisi si gode la popolarità del nuovo brano, che sta facendo impazzire gli addetti ai lavori: un sound fresco, giovane. Un video originale, colorato.

"Il momento più bello insieme?". Al Bano e Romina Power da Carlo Conti, straziante confessione sulla figlia Ylenia

Per Jasmine si sono aperte le porte dello spettacolo, tra tv e musica, con un grande successo: il pubblico ha imparato ad amarla. Ed è davvero sotto gli occhi di tutti. Il suo sogno è quello di fare cinema, oltre alla musica: Jasmine ha tutte le caratteristiche per riuscirci.

"Niente bacio". Romina Power e Albano Carrisi, gelo siderale a Top 10: Carlo Conti in grosso imbarazzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.