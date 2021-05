Christina Belzevello, l'influencer dalle feste di Alberto Genovese alla condanna per il pestaggio di un 18enne

27 maggio 2021 a

a

a

Dalle feste a casa di Alberto Genovese alla condanna per il pestaggio di un ragazzino di 18 anni per un presunto debito di droga. Nella sentenza del Tribunale di Busto Arsizio spunta anche il nome di Christina Bertevello, giovane influencer di 21 anni già assurta agli onori delle cronache per le sue testimonianze nel caso dell'imprenditore digitale in carcere per reiterate violenze sessuali su giovanissime ragazze. La Bertevello aveva confessato di aver partecipato a quelle serate che si concludevano, molto spesso, in un delirio di sesso, droga e violenza.

I giudizi di Busto Arsizio hanno condannato intutto 7 persone, a pene che vanno da 3 anni e 4 mesi a 3 anni e 7 mesi. Come riporta anche il sito Fanpage.it, il pestaggio è avvenuto nel novembre del 2019: "Il fidanzato della Bertevello avrebbe dato appuntamento al 18enne in un pub di Somma Lombardo. Lo scopo dell'incontro sarebbe stato quello di punire il giovane per aver fatto il nome del ragazzo dell'influencer con un pusher con il quale avrebbe contratto un debito di droga".

"Mi sento un animale": Genovese e la fidanzata, l'inquietante chat sullo stupro: dettagli terrificanti

Il 18enne è stato portato dal gruppo in un bosco, legato a un albero, picchiato a calci e bastonate e infine minacciato con un trapano. Nei confronti della Bertevello, l'accusa di aver accompagnato la vittima a prelevare 800 euro da dare al presunto pusher. "Dobbiamo leggere le motivazioni, il giudice ha ritenuto tutti praticamente colpevoli allo stesso modo. Al netto delle motivazioni – ha spiegato l'avvocato difensore dell'influencer – faremo certamente ricorso, essendo lei incensurata".

"Giovani, magre e vogliose di droga". Genovese, il manuale dell'orrore: l'identikit delle prede per gli stupri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.