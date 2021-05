Lady Gaga, Lato B all'improvviso: curve pericolosissime, il bikini che fa impazzire i fan

28 maggio 2021 a

Stesa al sole, col mare di fronte e un bikini che manda in tilt i suoi fan. In alcuni scatti pubblicati sui social, Lady Gaga sfoggia un corpo da sirena, mettendo in mostra curve e lato B. Le foto dell’attrice e popstar hanno subito fatto il pieno di like, raccogliendo gli apprezzamenti di quasi 50 milioni di follower. Senza contare commenti e apprezzamenti per le sue forme esplosive.

"Stuprata da un produttore e scaricata incinta in mezzo alla strada": l'orrore subito da Lady Gaga. "Togliti i vestiti..."

Nelle immagini la chioma di Lady Gaga è ancora castana. L’attrice, infatti, ha dovuto tingersi i capelli per recitare nel film House of Gucci, le cui riprese si sono concluse pochi giorni fa a Roma. Nella pellicola, diretta dal regista Ridley Scott, la cantante interpreta l'ex moglie di Maurizio Gucci, Patrizia Reggiani, soprannominata la Vedova Nera, giudicata colpevole di aver pianificato l'omicidio del marito e condannata a 29 anni di prigione nel 1998, ma poi rilasciata nell'ottobre 2016.

Lady Gaga, all’anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta, non è solita mostrarsi senza veli sui social. Ma quando lo fa il successo è garantito. Per lei, inoltre, quest’ultimo periodo è più che positivo: qualche giorno fa il sindaco di West Hollywood le ha consegnato le chiavi della città e la popstar ha festeggiato con i suoi fan i dieci anni dall’uscita dell’album "Born This Way".

