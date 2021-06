Belen Rodriguez, nel cuore della notte in giardino... pizzicata così: le foto pazzesche

03 giugno 2021 a

a

a

Attimi di relax in una villa, lontana da Milano, la sua città, almeno per qualche giorno. Per Belen Rodriguez è tempo di grigliate in giardino, canti e balli con il suo clan. E, soprattutto, è tempo di ricevere amore dal suo Antonino Spinalbese, con il quale sta per avere un figlio, una bambina.

Belen, che imbarazzo: "Cecilia e Stefano De Martino seduti vicini in aereo. Si dice che...". Una (ex) famiglia a pezzi

La meravigliosa showgirl argentina, sul suo profilo Instagram, mostra alcuni scatti di questa sua pausa. Delle foto intriganti, in cui dominano la sua pazzesca bellezza e il pancione. Fotografie scattate in giardino, nella notte e con il pancione nudo. Curve di cui Belen va fiera e che mostra in ogni tipo di contesto.

"Da quel momento è il Maestro". Luca Bizzarri, pazzesco retroscena su Belen e Battiato: dietro le quinte, lontani dalle telecamere...

L'argentina infatti adora posare con la sua Luna nel ventre e per lei si mostra sinuosa e dolcissima davanti all’obiettivo. Che sia mare o campagna non importa, perfino lo specchio di casa a Milano si rivela perfetto per immortalare il pancione che cresce, ogni giorno di più.

Il parto è previsto per l'estate, infatti le forme di Belen Rodriguez si fanno sempre più grandi e definite. Momenti di pace, di attesa e di armonia: Belen Rodriguez da tempo desiderava essere ancora madre, dopo il primo figlio, Santiago, avuto con Stefano De Martino. E il desiderio ora è realtà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.