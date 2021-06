Sonia Bruganelli, il sospetto che il matrimonio sia in crisi dopo un messaggio della moglie di Paolo Bonolis

06 giugno 2021 a

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono sposati dal 2002 ed hanno tre figli Silvia, Davide e Adele. Adesso, tuttavia, sembra che il matrimonio tra i due sia in crisi e a lanciare il gossip è stato proprio un post pubblicato da Sonia Bruganelli sul suo profilo Instagram ufficiale. La moglie del conduttore di Avanti un altro, infatti, ha scritto delle frasi e dediche che sembrano fare intendere che la coppia non stia attraversando un bel periodo.

“Mai più come prima. Quando ti accorgi della recita, certi sipari devi chiuderli tu”, ha scritto la Bruganelli aggiungendo anche gli hashtag #maipiùcomeprima #domanièunaltrogiorno. Un post che ha messo in allarme i fan che subito le hanno chiesto se tra lei e Paolo Bonolis ci fossero dei problemi e se il post fosse indirizzato a lui, la Bruganelli ha replicato: “Non rispondo a queste domande.” La coppia, che sta e lavora insieme da più di vent’anni, appare comunque sempre affiata e innamorata.

Sonia Bruganelli, infine, in questi giorni è al centro dell’attenzione perché è stato annunciato il suo nome al fianco di quello di Adriana Volpe come prossima opinionista del Grande Fratello Vip, che verrà condotto nuovamente da Alfonso Signorini in autunno. Pochi giorni fa la stessa Bruganelli aveva raccontato a Belve, il programma di Rai Due, che una crisi tra i due c'era già stata: "Quando è nata nostra figlia... Avevo 27 anni, è stata una delusione fortissima. Poi per una persona purtroppo o per fortuna abituata a cercare di avere sempre il meglio, un figlio con una malattia è quanto di più difficile da gestire, anche egoisticamente non sono stata in grado di farlo, ho dovuto abdicare per parecchio al mio ruolo di mamma con mia figlia Silvia", riferendosi ai problemi della figlia avuta con Bonolis.

