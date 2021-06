Raffaella Fico e il micro-bikini? Si sdraia e mostra il lato B, così: oltre la censura

Francesco Fredella 11 giugno 2021 a

Sempre più bollente la vacanze per Raffaella Fico, super "bombastica" showgirl. Ora più che mai le sue vacanze con Pia - la figlia nata dalla storia con Mario Balotelli - diventa virale. E le foto in bikini fanno salire la temperatura. E ad un certo punto spunta super super Mario. Ci sarà per caso qualcosa che ci sfugge? La Fico, che a quanto pare è single, ha un ottimo rapporto con Mario. La loro vacanza insieme fa sognare tutti i fan, che da anni sperano in un rappacificamento.

La Fico pubblica gli scatti con Pia alle giostre e in piscina e il calciatore una foto da una località di villeggiatura con la figlia. “Cosa c’è di meglio di questo?”, scrive Mario. Sembra, infatti, che siano nello stesso posto. Ai followers, sempre pronti a scovare ogni dettaglio, non sfugge nulla.

Anche Balotelli sembra che sia single al momento. Con Raffaella ha vissuto una lunga, e a tratti tormentata, storia d'amore. Ma dopo il gelo è arrivato il sole: ora vanno d'accordo e il loro feeling (insolito per una coppia che è stata al centro della cronaca rosa per anni) sembra abbastanza sospetto. Mettetevi comodi: potremmo ritrovarci all'improvviso di fronte ad un ritorno di fiamma. E questo sarebbe già uno scoop. Tempo al tempo, come si dice in gergo. Per la Fico è un bel momento professionale soprattutto perché si parla del suo ritorno in televisione. Quando ancora non si sa, ma sembrerebbe per davvero dietro l'angolo. Intanto, nei mesi scorsi è stata alla conduzione di un programma su Radio Marte nel Napoletano.

