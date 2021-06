Giulia Salemi, un terrificante lutto in famiglia: chi la lascia, la straziante foto della lapide

14 giugno 2021 a

Dramma per Giulia Salemi, che piange la scomparsa di Gilberto, suo zio, morto qualche giorno fa, per la precisione il 12 giugno. Ma la notizia della scomparsa del parente è arrivata soltanto ora: a rivelarla la stessa Salemi su Instagram, dove ha ricordato lo zio con una story in cui ha mostrato la lapide provvisoria riservata a Gilberto nel cimitero che lo ospiterà.

Nella story, Giulia Salemi ha anche voluto ricordare il nonno, Pino, scomparso nel 2006, una persona a cui era legatissima. Tanto che lo aveva ricordato lo scorso 19 marzo, alla Festa del papà, dove aveva ringraziato Mario, il padre, per poi aggiungere di essere sicura che "nonno Pino mi guarda dal cielo".

"Un augurio a tutti i papà, a tutti i vostri papà speciali a loro modo, a quelli presenti ed a quelli che ci guardano dal cielo come il mio nonno Pino. Vi abbraccio", scriveva lo scorso 19 marzo l'influencer italo-iraniana.

Nel frattempo, Giulia Salemi si consola con la storia con Pierpaolo Pretelli, nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip e accolta inizialmente con grande scetticismo. Ora però, a distanza di mesi, tutti muti: i due sono affiatatissimi, felici e sulla loro relazione nessuno nutre più alcun dubbio.

