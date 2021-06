Anna Tatangelo, che schiaffo. Gigi D'Alessio beccato con la sua nuova giovanissima fidanzata, video clamoroso

15 giugno 2021 a

Gigi D’Alessio con la sua nuova fidanzata. Su Tik Tok è diventato virale un video in cui si nota il musicista mano nella mano con quella che pare essere la sua nuova fidanzata (i due, hanno spiegato gli utenti che hanno immortalato la scena, sono poi saliti sull’auto e sono sfrecciati via). Non è la prima volta che si mormora che Gigi abbia ritrovato amore e serenità al fianco della donna. Gli ‘spifferi rosa’, quelli che vogliono D’Alessio e Denise Esposito insieme, sono infatti in circolo già da qualche mese.

Al momento zero conferme ma pure zero smentite sul fatto che frequenti Denise, 28 anni (26 in meno di D’Alessio) e napoletana. I ben informati raccontano che la scintilla sia scattata a Capri, già l’estate scorsa durante, uno spettacolo dell’ex di Anna Tatangelo. Non solo: si sussurra che Gigi l’avrebbe anche già stata presentata ai figli più grandi, quelli cioè nati dal matrimonio con Carmela Barbato (Claudio, Ilaria e Luca).

Altre indiscrezioni narrano che una volta D’Alessio e Denise sono stati avvistati mentre lasciavano assieme la villa all’Olgiata, la stessa in cui il musicista campano ha convissuto con Anna Tatangelo per 14 anni. C’è poi il capitolo Tatangelo: l’artista, pochi giorni fa, è stata intervistata nel programma Belve, rilasciando esternazioni assai rumorose circa la relazione vissuta con D’Alessio, dalla quale è nato un frutto d’amore, Andrea. Senza troppi fronzoli, la cantante ha detto che nulla le manca della vita passata con Gigi. “Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Però, magari, se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi”, ha spiegato.

