Madalina Ghenea si sdraia sullo yacht? Paparazzi scatenati, la "pizzicano" così: vietata ai minori

Arriva l'estate, arriva il grande caldo e i paparazzi si scatenano. I fotografi di Oggi, infatti, si sono messi sulle tracce di Madalina Ghenea. Il risultato? Un servizio da mozzare il fiato. La showgirl infatti è stata paparazzata a Portofino, tra bagni e tintarelle su uno yacht. Una meraviglia assoluta, il primo bikini del 2021 della modella 33enne, che da qualche tempo ha archiviato il gossip e la storia con Nicolò Zaniolo.

Con la Ghenea, a bordo dello yacht, l'amico Andrea Castagnola, 34 anni, amministratore delegato di una società del ramo farmaceutico che ha sede a Genova. E in molti si chiedono se sia davvero soltanto un amico. Lontani, per la modella, i tempi delle accuse di essere una "sfasciafamiglie", proprio per il caso di Zaniolo. Ma d'altronde, lei, ha le spalle larghe: tra red-carpet e gossip non si è mai fatta troppi problemi per quel che scrivono su di lei.

E il suo corpo parla da sola. Maestosa. Statuaria. Perfetta e inarrivabile. I paparazzi, come potete vedere qui sotto, la ritraggono sdraiata, gli occhi chiusi e la pelle umida dopo una doccia a bordo, intenta a prendere il sole e a toccarsi il volto. Una foto pazzesca, in cui la perfezione delle forme del suo corpo emerge con inequivocabile chiarezza. Un sogno, Madalina Ghenea, come sempre.

