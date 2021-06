Patrizia De Blanck mostra le lettere (spinte) di Franco Califano: "Ti immagino nu***, così...". Vietate ai minori

17 giugno 2021 a

Patrizia De Blanck ha rivelato i retroscena della sua storia d’amore con Franco Califano. La contessa 80enne lo ha fatto al settimanale Oggi in cui ha mostrato anche le lettere che il cantante (scomparso nel 2013) le scriveva. E racconta come e perché finì la love story. "Il nostro legame non fu solo un’avventura come si crede, ma una vera storia d’amore", ha detto Patrizia De Blanck, parlando del cantautore scomparso nel 2013. "Franco mi adorava e anch’io ero molto presa da lui. A rendere particolarmente intrigante il nostro legame era la nostra appartenenza a mondi diversi, che si attraevano e si respingevano a un tempo", ha confessato.

La contessa mostra per la prima volta le lettere che il Califfo le scriveva: "Ti immagino nuda come sei abituata a dormire e non ti nascondo che vorrei essere accanto a te… È un momento bellissimo e io te lo offro come ti regalerei me stesso. Teneramente Franco". Uno dei passaggi più significativi che testimonia la loro passione. "Alla fine si lasciarono", racconta Patrizia De Blanck, perché lui rifiutava sempre di raggiungerla a Montecarlo e perché continuava a fumare a letto. Ma tra loro rimase un forte legame. E aggiunge: "Ebbi altri amori, ma in nessun uomo trovai l’imprevedibilità, l‘ironia e il senso del meraviglioso di Franco. Come a dire che, dopo avere avuto un amante come lui… tutto il resto è noia", ha confessato.

La De Blanck non è nuova ad amori celebri. Tempo fa confessò una sua liason con Alberto Sordi: "Mi accompagnò in camera e in corridoio mi saltò quasi addosso. Non mi aspettavo un approccio così irruento… Aveva un modo di baciare molto passionale… A letto aveva poca fantasia, era molto tradizionalista, non amava sperimentare. Una sera ordinai lo champagne sperando che le bollicine potessero aiutarlo nella fantasia. Poi gli dissi che doveva togliersi il vizio di portare i pantaloni ad altezza ombelicale come faceva sempre lui. Lo trovavo antierotico”, ha rivelato sul grande attore italiano.

