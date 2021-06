Cristina D'Avena, a 57 anni un décolleté strepitoso: la foto in bikini fa impazzire la rete

21 giugno 2021 a

a

a

Cristina D'Avena "scopre" sempre di più il suo sex appeal e la sua irresistibile sensualità. La cantante, 57 anni il 6 luglio, voce cult delle sigle di tanti famosi cartoni animati, ha conquistato ancora una volta la Rete condividendo uno scatto super sexy in cui sfoggia il suo generoso décolleté in bikini. Non è la prima volta infatti che fa il pieno di like sui social con immagini in cui mette in bella vista le sue forme mozzafiato.

Gli oltre 452mila follower si sono ormai abituati al nuovo lato sexy della loro beniamina. Negli ultimi mesi infatti la D'Avena ha regalato loro immagini più che eloquenti che evidenziano le sue curve bollenti. Ed è sempre boom di like e di apprezzamenti. Insomma la dolce e rassicurante ragazza della porta accanto, reginetta di tantissimi successi, dallo Zecchino d’Oro alle sigle dei cartoni animati più famosi di sempre come per esempio i Puffi, si è letteralmente trasformata e da fatina ha riscoperto la sua natura di femme fatale.

Ricordate Cristina D'Avena a Bim bum bam con Bonolis? Eccola oggi, a 56 anni: décolleté sorprendente in barca | Guarda

Sulla sua forma fisica nulla da dire, il décolleté è da urlo, le forme perfette, toniche ed esplosive. Insomma, una Cristina D'Avena in grandissima forma fisica. La cantante di “Kiss Me Licia” è serena e anche la sua vita sentimentale è molto appagante. Legata da tanti anni con Massimo Palma, titolare e presidente di una società di spettacolo, la D’Avena è più innamorata che mai. “Da tempo ho una persona accanto a me. Si chiama Massimo ed è un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta”, aveva rivelato nel 2018.

Cristina D'Avena... si spoglia: mai vista così, forme da urlo a 56 anni. Una foto bollente | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.