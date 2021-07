Temptation Island, Guendalina Tavassi e il retroscena piccante sul baby fidanzato Tommaso: "Cosa mi ha scritto per un anno quel ragazzino"

02 luglio 2021 a

Un dietro le quinte esplosivo scatena il caos a Temptation Island, il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e partito col botto mercoledì 30 giugno. A piazzare la "bomba" è stata l'ex gieffina Guendalina Tavassi, che ha fatto una rivelazione inaspettata su una delle coppie della trasmissione. Al centro del programma, infatti, ci sono sei coppie di fidanzati che per 21 giorni vivranno separati in compagnia di tentatori e tentatrici.

L'attenzione degli spettatori, però, è stata subito catturata dalla storia di Valentina e Tommaso. 40 anni lei, 21 lui. Entrambi vivono con la madre del ragazzo. La coppia ha deciso di andare a Temptation Island per la gelosia eccessiva di Tommaso. Gelosia che si è vista tutta durante la prima puntata del reality: il 21enne è andato su tutte le furie solo per aver visto la fidanzata in bikini. Tra i fan che hanno commentato il programma di Canale 5 anche la Tavassi.

In una serie di storie Instagram, l'ex gieffina ha rivelato la sua verità su Tommaso: "Quando l'ho visto ho pensato 'oddio questo lo conosco'. Poi mi sono ricordata. C'era ‘sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno, in direct e sotto ai post Instagram. Mi insultava gratuitamente perché non lo conoscevo. Lui diceva di abitare dietro casa mia e di conoscere mia figlia Gaia. E partiva con insulti a raffica, anche quotidianamente. E adesso lo ritrovo qui". Questa è la versione di Guendalina. Resta da vedere se Tommaso, quando potrà utilizzare i social, deciderà di rispondere oppure no.

