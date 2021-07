Sangiovanni, la proposta "indecente" di una fan: "Se vuoi...", un invito molto esplicito

03 luglio 2021 a

C’è stato un piccolo momento di imbarazzo in occasione della partecipazione di Sangiovanni a Battiti Live, l’evento organizzato in Puglia da Radio Norba. Il cantante uscito dalla scuola di Amici, dove è arrivato secondo (alle spalle della sua fidanzata, la ballerina Giulia Stabile), è stato uno degli ospiti di Battiti Live: ciò testimonia il suo momento d’oro, dato che finora ha saputo capitalizzare benissimo il successo riscosso al talent show di Canale 5.

I suoi instore sono stati un tripudio di folla, così come in giro c’è sempre qualche fan che lo ferma per foto e autografi. Sangiovanni non si aspettava tutto questo successo quando era ad Amici e si sta dimostrando sempre molto gentile e disponibile con tutti. Ne ha dato dimostrazione anche dopo essere salito sul palco di Battiti Live, quando ha ricevuto quella che è stata definita una piccola proposta “indecente”.

In pratica quando è arrivato in hotel, Sangiovanni è stato accolto da diversi fan: si è fermato a fare foto con tutti e a scambiare due chiacchiere. Ad un certo punto, però, una giovane fan ha preso coraggio e gli ha detto: “Se vuoi ho una camera libera”. Leggermente imbarazzato per quella che sembrava una avance, Sangiovanni ha risposto così: “Non posso, sono fidanzato”.

