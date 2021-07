Temptation Island, Tommaso e Valentina rovinati. "Te la stacco": corna in diretta, finisce in disgrazia

06 luglio 2021 a

Finisce malissimo tra Tommaso e Valentina a Temptation Island. La coppia formata dal 21enne folle di gelosia e dalla 40enne scoppia davanti al falò. Motivo scatenante? Le corna del ragazzo, infatuato della tentatrice Giulia. Succede tutto in pochi giorni in Sardegna. Tommaso prima perde la testa per aver visto la compagna alle prese con un tentatore durante un gioco in spiaggia, quindi si avvicina sempre di più alla bella Giulia, sua coetanea, e il flirt diventa qualcosa di molto diverso da una semplice "ripicca", concludendosi a tarda notte tra baci ed effusioni lontani dalla telecamera.

Tutto questo viene raccontato da Filippo Bisciglia a Valentina, che siede incredula accanto al suo (ex) partner. "Lui è cambiato, lo vedo più preso - confida Giulia alle altre tentatrici, nel filmato mostrato da Bisciglia -. Sotto la coperta mi fissava, voleva far capire che voleva qualcosa, un bacio. Oggi c’è stato più contatto fisico, come se fosse cambiato. Mi segue sempre, dove sto io viene lui. Nella spa non si vedeva ma mi faceva così, qua ci siamo proprio baciati. Non me lo aspettavo da lui, era quello che diceva di essere più innamorato. Se era ripicca uno si comportava diversamente, solo quando era ripreso".

Per Valentina, però, il suo ragazzo "ha messo in atto una vendetta, una ripicca. Mi ha espressamente detto che se vedeva qualcosa che lo feriva mi avrebbe punito, avrebbe acchiappato una e ci avrebbe flirtato". Un altro video sembra smentirla clamorosamente. Tommaso e Giulia si scatenano sotto le coperte, lei gli sussurra "te la stacco" e lui aggiunge inequivocabilmente "la lingua".

"Pensa che odio, che rabbia che ha nei miei confronti", commenta Valentina, che sembra non voler comprendere appieno il livello di coinvolgimento di Tommaso per l'altra ragazza. "Ormai è fatta - si sente dire al 21enne insieme a Giulia -. Sai che è la fine per me? Che mi hai fatto? Non ci dovevi essere qua? Se sto qua così ci sarà un motivo. Valentina sta dall’altra parte, io pur sapendolo sto qua".

La goccia che fa traboccare il vaso è la mezz'ora di passione di Tommaso in camera con Giulia. Quando gli altri fidanzati, intuito che la situazione si stava facendo compromettente, sono andati a chiamarlo, una tentatrice li ferma: "Un attimo che si riveste". Tommaso si sfoga con le ragazze: "Forse non ero così innamorato. Non lo sto facendo per ripicca. Non pensavo che succedesse. Forse sto capendo che non è Valentina la donna con cui non posso vivere senza". Dopo mille ritrosie e frenate, finale inevitabile: Valentina molla Tommaso.

