Temptation Island, Valentina umiliata per mezz'ora da Tommaso. "Meglio così", Filippo Bisciglia incredulo al falò

Troppe umiliazioni: Valentina molla Tommaso e lascia Temptation Island "da sola", come rituale del falò impone. Ma prima si è sorbita diversi minuti di corna in diretta, con il conduttore Filippo Bisciglia che assiste incredulo alla "resilienza" della 40enne, che sembra voler giustificare in tutto e per tutto il suo (ex) ragazzo di 21enne. Fuori dal reality, lei lo accusava di gelosia folle. E così è stato anche in Sardegna, salvo poi venire beccato in flagrante con la tentatrice Giulia.

Il faccia a faccia tra partner è imbarazzante e traumatico. Bisciglia mostra a Valentina le malefatte di Tommaso. "Impazzito" dopo aver visto la donna giocare sulla spiaggia con un aitante seduttore, il 21enne si è rifatto con gli interessi appartandosi lontano dalle telecamere con Giulia, tra baci ed effusioni sempre più spinte. Di fronte a video (e audio) sempre più inequivocabile, Valentina sembra però non fare una piega. Tommaso è evidentemente preso da Giulia, rapito da una passione travolgente. Non è una vendetta, ma un flirt. Ma la donna nega l'evidenza e Bisciglia la riprende, tentando di aprirle gli occhi: "Sei una donna di 40 anni, matura. Hai visto fare delle cose e lo stai giustificando. Lo fai da fidanzata o tra virgolette da mamma? Tu sei pronta a fare finta di nulla"

Dopo molte reticenze e frasi non dette, Valentina è così costretta a uscire allo scoperto: "C’è un bagaglio nostro talmente importante che uscire separati è una roba forte", prova a difendersi. Poi, di fronte all'atteggiamento sprezzante di Tommaso e all'incalzare di Bisciglia, la donna crolla e ammette: la coppia è scoppiata, usciranno separati da Temptation. E la frase con cui Tommaso si congeda sembra ancora più beffarda: "Sono contento, meglio cosí".

