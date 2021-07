Wanda Nara in bikini a Capri, Lato B e micro slip in primo piano: "panorama" vietato ai minori

Francesco Fredella 08 luglio 2021 a

La vacanza a Capri di Wanda Nara fa aumentare la temperatura. Assai. E Mauro Icardi potrebbe essere gelosissimo degli ultimi scatti sui social, a tratti proibiti

Prima la partenza in treno da Milano poi il gelato. E poi l'arrivo a Capri, le passeggiate, le visite ai mercatini e la cena al ristorante: ai followers non manca nulla perché la sua vacanza è documentata, minuto dopo minuto, su Instagram (dove, tra l'altro, riceve migliaia di like e commenti). Ma sono le curve mozzafiato e quel bikini giallo a rubare la scena.

La Nara ha un fisico perfetto, merito dello sport a cui non rinuncia mai, ed è - secondo i beninformati - spesso un motivo di attrito con Maurito Icardi. Che è super geloso. Ma Wanda, sua moglie ed agente, è incontenibile: un vero vulcano.

Energica, bella, social. Anche a Capri, nei momenti di relax si divide tra dolcezza e sensualità. Fa la mamma modello e poi pubblico alcune foto in bikini che fanno salire la temperatura. Ed in occasione della Nazionale Azzurra scrive "Forza Italia", sventolando la bandiera tricolore.

Si gode la partita in tv in un piccolo ristorante dell'isola napoletana con i suoi figli. Una mamma che non passa inosservata. Le sue vacanze, stavolta, non sono così lussuose come in passato: vi ricordate quando pubblicava scatti in jet privati o in alberghi super lusso? Quei tempi, a quanto pare dai social, sono stati archiviati. Finalmente pure le polemiche potrebbero essere archiviate. Una volta per sempre? Wanda spera di sì. Sicuramente anche Maurito.

