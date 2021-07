Barbara d'Urso con la fascia tricolore al matrimonio ed è subito polemica: il dettaglio nella foto che scatena i fan

09 luglio 2021 a

a

a

Fascia tricolore per Barbara d'Urso che celebra il matrimonio di una coppia di amici. A immortalare il tutto ci pensa la stessa conduttrice di Pomeriggio 5 attraverso alcune storie su Instagram. Qui la d'Urso si mostra in un elegante smoking bianco con fascia tricolore. Ma qualcosa non torna ai suoi tanti fan. "Oggi ho indossato questa fascia con grande gioia, perché ho avuto l’onore e il privilegio di celebrare l’unione di due dei miei più cari amici - sono state le sue parole in calce agli scatti della cerimonia -. Conosco Annalia e Filippo da molti anni, sono parte della ristrettissima cerchia di persone che considero Amiche. Sono testimone del loro amore forte, solido e profondo, che è il vero collante di una coppia ma il matrimonio è quel passo che suggella l’unione, un impegno formale importantissimo. Annalia e Filippo hanno voluto saldare con un legame ancora più stretto la loro meravigliosa coppia. Mi emoziona pensare che da oggi siano marito e moglie e io ero lì, insieme a loro, come tante volte ci siamo trovati, per festeggiare uno dei giorni più belli della loro vita".

"Si è tolto un rene". La scelta eroica del corteggiatore della De Filippi, a chi lo ha donato: una storia pazzesca

Il dettaglio che non torna?, verrebbe da chiedersi. Presto spiegato: "Sei vestita di bianco? Non si fa ai matrimoni", commenta un utente del web mentre un altro ci va giù più pesante: "Hai rubato la scena alla sposa, il bianco non era adatto". C'è comunque chi è più buono e la riempie di complimenti: "Bellissima, vorrei che il mio matrimonio fosse celebrato da te".

"Clima pesante". Soffiata anonima, Romina allontanata da casa di Al Bano: un disastro con la Lecciso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.