Tommaso Zorzi, raptus in aeroporto: "Siete della grandissime m***", quanti soldi gli hanno scucito

09 luglio 2021 a

a

a

Tommaso Zorzi si è preso un periodo di riposo dagli impegni lavorativi e televisivi: era arrivato il momento, dato che subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip è stato sovraesposto mediaticamente, tra un suo programma e il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi. Negli ultimi giorni ha pubblicato sui social alcune istantanee del suo soggiorno in Puglia, dove ha accompagnato il fidanzato Tommaso Stanzani.

"Venti secondi dopo e sarei morto". Terrore per Tommaso Zorzi, la tragedia sfiorata in strada

Quest’ultimo dopo essere uscito da Amici è stato impegnato come ballerino sul palco di Battiti Live, condotto da un’altra ex gieffina, Elisabetta Gregoraci. Prima di partire alla volta della Sicilia, dove trascorrerà le vacanze, Zorzi ha fatto sapere di essere stato suo malgrado protagonista di un episodio che lo ha fatto innervosire molto. In pratica ha raccontato di aver subito quella che ritiene essere stata una ingiustizia: ha dovuto pagare un carissimo sovrapprezzo perché ha sforato con il peso della sua valigia.

"Perché sono tutti finnoc***?". Vergogna contro Tommaso Zorzi, insultato durante la diretta-video in strada

“Ma secondo voi è normale? È etico? Siete delle grandissime m***”, ha sbottato Zorzi, che non si spiega come sia possibile pagare un sovrapprezzo che corrisponde a un costo maggiore addirittura del biglietto. “È una follia”, ha aggiunto Tommaso, che con quei soldi si sarebbe potuto permettere un viaggio a New York, altro che Sicilia. Ma le regole sui bagagli purtroppo per lui sono chiare.

Hai capito, Elisabetta Gregoraci? Volano stracci tra Zorzi e Pretelli, tutta colpa sua: l'indiscrezione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.