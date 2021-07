Mariano Di Vaio, l'omaggio a Bobo Vieri diventa virale: avete notato che, prima della finale di Euro 2020...

Francesco Fredella 11 luglio 2021 a

Corre per casa prima della partita, lascia tutto a terra. Apre il frigorifero: omaggio a Bobo Vieri e agli Azzurri. Anche Mariano Di Vaio, con 6 milioni di followers sui social, brinda prima della finalissima di stasera. E lo fa con la birra di Vieri. Il video sta facendo il giro della Rete. Di Vaio dice: “Fondamentale, due Bombeer. Anzi facciamo tre…”. Corre per casa lasciando buste e pacchi e si “fionda” in cucina, apre il frigorifero e prende tre birre fresche. Un vero omaggio a Bobo.

L’influencer-modello, famoso in tutto il mondo, fa tutto questo a mo’ di rito scaramantico come altri personaggi famosi che hanno brindato con la birra di Vieri (che qualche giorno fa aveva commentato gli Europei sui social con l’ex calciatore Alessandro Matri). Stasera la finalissima: Italia-Inghilterra. Tutto pronto. Cresce l’attesa e la sete si fa sentire. Ora Di Vaio, seguitissimo e virale, lancia pure la moda della bombeer rosa (che è l’ultimo omaggio di Vieri alle donne).

Probabilmente, prima di uscire di casa, ne prende una anche per sua moglie Eleonora Brunacci, che segue da sempre la fortuna dell’influencer (tra i più ricchi e cliccati al mondo). La produzione di bombeer in questi mesi è stata di circa 2 milioni di bottiglie, si va verso il sold out. Ennesimo gol dell’ex attaccante dell’Inter. Cosa cambierà se l’Italia dovesse vincere gli Europei? Il conto alla rovescia è partito.

