Melissa Satta imperiale, il lato B in primo piano... così: ma lo hanno disegnato?

16 luglio 2021 a

a

a

Vacanze esclusive. E vacanze infuocate. La protagonista è Melissa Satta. L'esclusività sta nella meta: Capri. Il fuoco, invece, è lei. Sul suo profilo Instagram, infatti, l'ex Velina racconta il suo relax, offrendo a tutti i suoi seguaci delle foto semplicemente mozzafiato, scattate per giunta in uno scenario da sogno, in barca, allargo di Capri.

Melissa Satta, sabbia sul lato B e micro-slip con vista proibita: foto da restarci secchi

Insomma, cartoline super-sexy. Ovviamente in bikini. E Melissa Satta mostra un fisico che rasenta la perfezione e un lato B che pare disegnato. Insomma, monumentale e inarrivabile. Per inciso, della Satta si è tornati a parlare per il gossip che la vedrebbe findazata con Mattia Rivetti, imprenditore 34enne che la avrebbe conquistata dopo la definitiva rottura con Kevin Prince Boateng.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.