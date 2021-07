Sonia Bruganelli, raptus sul jet privato: "Non me lo paga mica lo stato", si scatena la rabbia di lady Bonolis

16 luglio 2021 a

Sonia Bruganelli si è infuriata dopo l'ennesima polemica sul suo jet privato. Nei giorni scorsi la moglie di Paolo Bonolis è finita al centro della bufera per essersi ripresa a bordo dell'aereo privato in compagnia del giornalista Gabriele Parpiglia. La futura opinionista del Grande Fratello Vip ha attirato numerose critiche perché avrebbe ostentato la sua ricchezza e perché si è rivolta a Parpiglia dicendo: "Puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi".

Dopo diversi attacchi, però, la Bruganelli non ha voluto sentire ragioni e su Instagram si è sfogata dicendo: "Ma ha ancora un senso con questa polemica gratuita dell’aereo privato?". Poi ha continuato: "Non me lo paga lo Stato l’aereo privato…Non lo uso a spese dei cittadini”. Ecco perché poi ha definito queste polemiche pretestuose e senza senso.

La moglie del noto conduttore di Canale 5 ha ammesso di non riuscire a comprendere le critiche che le sono state rivolte: "Se ci porto i miei amici e Gabriele Parpiglia si esalta, a voi cosa interessa?”. Chissà se questo ultimo sfogo riuscirà a placare la polemica. Intanto Sonia Bruganelli guarda già avanti: durante la prossima edizione del GfVip, lei e Adriana Volpe prenderanno il posto di Antonella Elia e Pupo come opinioniste del reality di Canale 5. A tal proposito Bonolis ha dichiarato che la moglie farà divertire molto il pubblico a casa: “Sono molto contento perché farà delle battute gagliarde…”.

