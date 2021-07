Valentina Caruso, terremoto a Sky: "Diletta Leotta, scansate". Quelle foto pazzesche, eccole...

18 luglio 2021 a

a

a

Una nuova reginetta del calcio in tv? Probabile, possibile. Nella battaglia tra Dazn e Sky Sport, non solo ovviamente sui diritti televisivi strappati dalla prima emittente alla seconda, ora si inserisce anche Valentina Caruso, giornalista di Sky in clamorosa ascesa. Segni particolari? La sua bellezza è sconvolgente.

Diletta Leotta e Can Yaman, "non mi tirare però". Urla sotto gli occhi dei paparazzi: lui la strattona, caos in Turchia

E Dagospia, rilanciandone il profilo, titola con il consueto sarcasmo: "Non solo Barella: la Sardegna regala all'Italia un altro gioiello, Valentina Caruso". Sempre secondo Dago, la "gnocchissima giornalista di Sky Sport si candida a diventare la reginetta di Instagram". Insomma, l'ipotetico duello è tutto con Diletta Leotta. Tanto che Dago chiosa: "Diletta, scansate...".

Di seguito, alcune foto dal profilo instagram di Valentina Caruso:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.