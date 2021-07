Lucas Peracchi, dopo Mercedesz Henger svolta sexy: mette i suoi muscoli in vetrina ma solo per OnlyFans

Francesco Fredella 19 luglio 2021 a

Svolta sexy di Lucas Peracchi. Ora sbarca su OnlyFans. Fermi tutti, l'ex di Mercedesz Henger - che è tra i personal trainer più fisicati di sempre, decide di posare nudo. E lo annuncia su Instagram: "Non ho mai avuto problemi a stare senza veli, ma poiché sui social non si può allora una settimana fa ho deciso di aprire un profilo OnlyFans". Si tratta di contributi a pagamento che Lucas manderà ai fans. Ma non si tratta di video o foto vietate, nulla di particolarmente hot: sembra che sia un nudo artistico.

Lucas, che qualche anno fa ha lanciato un vero e proprio sito legato al fitness, ora è uno dei pt più affermati in Italia. Il suo nome, fino pochi mesi fa, circolava negli ambienti tv come naufrago all'Isola dei famosi, ma alla fine non è andato più in porto. Lui, però, è pronto a partire per la prossima edizione dell'Isola e sarebbe un vero e proprio boom per lui che ama la natura in tutte le sue forme. Infatti, Lucas sui social è seguitissimo con video e foto delle sue sessioni di allenamento a torso nudo e con i muscoli ben in mostra. Per adesso, però resta un rebus: qual è il motivo che ha causato la rottura tra Lucas e Mercedesz Henger? Silenzio totale. Lei qualche tempo fa ha parlato di una storia bellissima. Finita. Si volta pagina. Adesso, Lucas continua il suo percorso nel mondo del fitness approfittando di nuovi contenuti digitali: Only fans è uno di questo. Che dà un pizzico di pepe alla sua vita.

