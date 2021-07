Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi, "chi la conosce davvero". Le parole pesantissime dopo gli insulti di Sarah Nile

22 luglio 2021 a

Dopo il matrimonio tra Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi, Sarah Nile si è sfogata sui social. Il rapporto tra le due ex concorrenti del Grande Fratello è ai minimi. Nile ha saputo delle nozze della sua ex amica solo qualche giorno prima dalla stessa ed è rimasta delusa perché non è stata invitata. Durante la partecipazione alla decima edizione del reality furono al centro delle cronache rosa per avere instaurato un’amicizia speciale. Era il 2010, le due non esitarono a scambiarsi effusioni in diretta televisiva.

Nella querelle tra le due si è inserita l’amica di Veronica Ciardi, Margherita Zanatta. La conduttrice radiofonica e televisiva, che è stata concorrente dell’edizione numero undici del Grande Fratello, ha preso le difese dell'amica. Con un lungo messaggio ha fatto sapere di aver sentito in questi ultimi giorni tante cattiverie e assurdità da parte di una certa persona: “Chi conosce la piccola Vero dal cuore grande non può che augurare a chiunque di trovare una persona come lei sul proprio cammino”, ha scritto.

Se Sarah Nile ha parlato di rapporto altalenante, soprattutto negli ultimi anni, Margherita Zanatta invece ha lodato le doti di amica di Veronica Ciardi. Dopo il matrimonio con Bernardeschi, Veronica Ciardi è incinta del terzo figlio. Il bambino farà compagnia a Deva e Lena. La Ciardi ha raccontato in una recente intervista che la coppia è stata più forte degli incidenti di percorso che ha dovuto affrontare.

