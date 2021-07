Jennifer Lopez, glutei e crema solare? Ben Affleck fuori controllo, il raptus: ecco la foto-bomba

26 luglio 2021 a

A volte, ritornano. Insieme. Si parla di Jennifer Lopez e Ben Affleck, che hanno ripreso la loro storia. E così, per festeggiare i 52 anni della cantante, ecco che si sono concessi un tour su un mega-yacht da 130 milioni di dollari ancorato nei pressi di Saint Tropez, come spiega Dagospia che riprende un articolo del Daily Mail.

Ben Affleck, 48 anni, è stato paparazzato mentre spalmava e applicava con cura certosina la crema solare sui glutei di J-Lo: insomma, immagini ad altissimo tasso erotico. Una scena per inciso molto simile a quella inserita nel celebre video musicale del lontano 2002 del brano Jenny from the block. In quel video, Jennifer Lopez e Affleck giocavano sul loro status di coppia di potere, enorme in quel momento storico.

Per il compleanno della compagna, Ben Affleck non ha badato a spese: i festeggiamenti sono durati fino alle prime luci dell'alba. Dopo essere volati in Costa Azzurra su un lussuoso jet privato, probabilmente un Bombardier Global 7500, ad un costo stimato di circa 200.000 dollari, i piccioncini come detto si sono fatti trasportare in mare su uno yacht esclusivo, il Valerie. E i paparazzi, sempre appostati, li hanno sorpresi mentre si scambiavano baci e abbracci sul ponte. E ovviamente non solo quelli...

