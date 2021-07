Giulia De Lellis dopo il vaccino finisce in barella: l'inquietante fotografia, ridotta così

30 luglio 2021 a

Giulia De Lellis si è vaccinata contro il Covid e lo ha fatto sapere ai suoi amati fan sui social. La foto, però, non è quella che ci si sarebbe aspettati: una di quelle in cui si sorride mentre si guarda in camera durante l'iniezione. Tutt'altro. La nota influencer ed ex gieffina ha pubblicato uno scatto che la ritrae in barella con una coperta isotermica addosso. La foto è già diventata virale e non sono mancate le polemiche.

Questa mattina la De Lellis ha pubblicato alcune storie su Instagram scrivendo di dover fare una comunicazione di servizio importante: "Il vaccino Covid 'funziona' o almeno spero. Anche se non ci si fa la foto!". Poi ha spiegato perché non ha immortalato il momento come spesso fanno i volti noti: "Non era una mia necessità. Ero preoccupata, avevo l’ansia, non ci ho pensato…”. Poi, parlando di chi invece non sembra avere alcun problema a ricevere l'iniezione, ha ammesso: "Invidio quelli che vanno lì bellissimi, raggianti. Io avevo l’ansia, perché qualunque vaccino mi crea spavento, mi fa spavento un farmaco, figurati poi la puntura. Mi sono scordata di fare la foto ma mi sono vaccinata”.

Poi ha rivelato di non essere stata molto bene dopo la somministrazione della dose: "Ognuno reagisce in un modo diverso!". Anche se poi ha aggiunto: "Bisogna avere coraggio per il nostro bene, per la nostra libertà". E infine lo scatto - fatto da una sua amica - nella quale è stesa su una barella. L'ansia è stata così forte che alla fine le hanno dovuto fare una flebo.

