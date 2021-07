Elisabetta Gregoraci beccata così con Flavio Briatore, la foto parla da sola: ritorno di fiamma?

31 luglio 2021 a

È bastata una foto pubblicata da Flavio Briatore sul suo profilo di Instagram per riaccendere il gossip su di lui e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Nonostante la separazione, i due sono rimasti in ottimi rapporti per il bene del figlio Nathan Falco: dal 2017, anno in cui hanno deciso di sciogliere il loro matrimonio, l’imprenditore e la showgirl calabrese sono rimasti sempre uniti per preservare la serenità del figlio.

Il quale recentemente era stato con la madre a Gardaland: adesso invece la Gregoraci è a Capri, pare senza Nathan Falco ma con Briatore. Per quale motivo i due sono andati a pranzo insieme sulla romantica isola situata nel Golfo di Napoli? Al momento non è dato saperlo, ma è bastato lo scatto pubblicato da mister Billionaire per scatenare nuovamente il gossip. In realtà già negli scorsi mesi, e in particolare subito dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip della Gregoraci, erano circolate voci secondo cui Briatore vorrebbe tornare insieme all’ex moglie.

Intanto i loro fan devono accontentarsi dello scatto in cui sono seduti a un tavolino con vista mare, apparendo entrambi rilassati e sorridenti. I due si erano sposati a giugno del 2008, diventando genitori di Nathan Falco due anni più tardi: poi la separazione è avvenuta nel 2017, dopo quasi 10 anni di matrimonio.

