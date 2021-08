Michelle Hunziker mai vista così: occhio al dettaglio "sbarazzino", lo ha fatto davvero

31 agosto 2021 a

Michelle Hunziker ha deciso di cambiare il suo storico look, quello con cui è apparsa in televisione negli ultimi 25 anni. Un cambiamento praticamente epocale, che le donne comprendono ancor meglio: “Per affrontare l’impresa mi sono dovuta bere ben due bicchieri di vino”, ha scherzato ma non troppo la showgirl e conduttrice televisiva.

Dopo la fine delle vacanze estive, la Hunziker ha infatti deciso di dare un taglio netto, nel verso senso della parola. E a giudicare da foto e video che ha condiviso sul suo profilo Instagram, Michelle sta divinamente con la nuova acconciatura. “Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio”, ha scritto accompagnando un paio di scatti in cui ha ufficialmente abbandonato i suoi storici capelli lunghi. La storica conduttrice di Striscia la Notizia ha optato per un taglio medio a caschetto che TgCom24 definisce “molto sbarazzino e ondulato”.

I suoi fan - ne vanta quasi cinque milioni soltanto su Instagram - sono rimasti ammaliati da questo cambiamento improvviso e non annunciato. Superata la sorpresa iniziale, la Hunziker ha fatto il pieno di complimenti: il nuovo taglio è stato promosso a pieni voti, ha convinto praticamente tutti. Anche perché negli scatti pubblicati Michelle mostra il suo bellissimo sorriso, praticamente irresistibile.

