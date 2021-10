Lory Del Santo, l'orrore subito in carcere: "Come stava per ammazzarmi", perché è viva per miracolo

06 ottobre 2021 a

Lory Del Santo ha parlato del suo libro autobiografico uscito da poco in tutte le librerie e ha anche parlato del periodo in cui è finita in carcere a Roma: “E’ stato assurdo…Ero innocente, sono rimasta dentro per 10 giorni e hanno anche tentato di uccidermi… Durante l’ora d’aria una detenuta mi ha stretto le mani al collo per avere la mia collanina…”. Lory Del Santo però non si è certo data per vinta, e dopo aver respinto la detenuta è corsa subito in cella, da dove non è più uscita: “Mi stava soffocando, ho resistito…”.

“Perchè sono andata in galera? E’ stato un errore”, ha spiegato Lory Del Santo. “Fu uno scambio di persona, non c’entravo nulla… è stato uno dei momenti più drammatici della mia vita. La Del Santo nel 2018 ha partecipato al Grande Fratello vip subito dopo la morte di suo figlio lasciando tutti senza parole. “La tv per me è stata terapeutica in quel particolare”, dice in diretta. “Mi ero chiusa in una tana, in una tomba. Essere costretti a parlare con altre persone davanti alle telecamere e cercare di essere normali con loro è una lotta, ma può essere una terapia”.

Ora per è felicissima con Marco Cucolo. “Siamo fidanzati da otto anni e stiamo benissimo”, conclude.

