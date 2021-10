Chiara Ferragni, un "errore" incendiario: lì sotto si vede tutto, un video-bomba

08 ottobre 2021 a

Ops, Chiara Ferragni. Un errore? Difficile immaginare che di errore si tratti. Stiamo parlando dell'ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, un video che la ritrae intenta in una sorta di sfilata di moda tutta in casa sua (si tratta di un post pubblicitario di un celebre marchio, così come potete vedere nel testo con cui la influencer lo accompagna).

Di che errore parliamo? Presto detto: nelle prime due "sfilate," insomma quando Chiara Ferragni sfoggia i primi due capi, le trasparenze... sono molto spinte. Prima una maglietta nera sotto alla quale fa capolino un reggiseno nero, poi una maglietta, altrettanto nera, in cui fa capolino il reggiseno bianco. Insomma, per la gioia dei fan... si vede tutto.

