Belen Rodriguez e Antonino, "fa la pazza". Questo video e la voce clamorosa: "Crisi" a pochi mesi dalla gravidanza

Girano voci piuttosto pesanti su Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. A pochi mesi dalla nascita della loro figlia Luna Mari, c'è chi ha notato come i due non appaiano più insieme su Instagram. Una svolta netta e sorprendente, visto che durante la gravidanza e subito dopo la nascita della secondogenita di Belen (il fratello Santiago è nato dall'unione con Stefano De Martino) la showgirl argentina e l'hair stylist milanese apparivano spesso e volentieri in coppia, in atteggiamenti molto dolci e complici.

A confermare i sospetti, se così si può dire, ci sarebbe anche l'ultimo video pubblicato su Instagram da Antonino: "Dalle Storie che faccio sembra che Luna dorme sempre. Non è così. Il fatto è che riesco a fotografare mia figlia solo quando dorme perché di base fa la pazza, dalla mattina alla sera. Più la sera". Ma cosa c'entrerebbe dunque Belen? La risposta, spiegano i beninformati del gossip, sarebbe proprio la sua assenza. Le ultime foto insieme sui social risalgono al 20 settembre, i giorni del compleanno della Rodriguez. Poi più nulla.

Sia Spinalbese sia la conduttrice di Tu si que vales continuano a pubblicare foto e post sui social, spesso dedicati alla figlia. Ma mai insieme. Da qui la voce serpeggiante e piuttosto antipatica. Ma ci sarebbe, spiega Gossipetv, anche un'altra possibile spiegazione: Antonino, in accordo con la compagna, starebbe "provando a crearsi una immagine pubblica indipendente, cioè svincolata da quella della Rodriguez. Non è un mistero che al momento l’etichetta che lo accompagna è quella che recita: Lui è il fidanzato di". Chi vivrà vedrà (sui social, ovviamente).

