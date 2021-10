Belen Rodriguez nella bufera: "Ecco la nuova camera di Santiago". Accuse sconvolgenti per questa foto

09 ottobre 2021 a

Belen Rodriguez ancora presa di mira dalle critiche. La showgirl argentina ha tenuto aggiornati i numerosi fan, pubblicato su Instagram la nuova cameretta del figlio Santiago. Nella foto la Rodriguez ha mostrato il letto a una piazza e mezzo, che si trova nella parte superiore di un soppalco, mentre sotto è stato costruito una specie di "rifugio" per giocare. Il tutto con accanto una scrivania e una cassettiera. Eppure sono in tanti, anzi tantissimi, a non aver apprezzato la scelta della stanza.

"È brutta e spenta e pesante per un bambino", scrive un utente commentando l'idea di lasciare la camera di colore grigio chiaro. E ancora: "Orribile", "Non mi piace, morirà di caldo d'estate per dormire là dentro". Ma c'è anche chi commenta: "Incapsulato". E in effetti il letto del figlio avuto da Stefano De Martino è chiuso con dei pannelli di vetro a lato per evitare che Santiago possa cadere dal letto durante la notte.

Oltre a queste critiche c'è anche chi va sulla pratica e chiede come sia possibile rifare facilmente il letto. Insomma, la nuova cameretta sembra non essere stata apprezzata dai fan della Rodriguez. Chissà però cosa abbia pensato il figlio del cambiamento.

