Ignazio Moser, la "terrificante foto" con Cecilia Rodriguez: malessere fisico, dimagritissimo. Com'è ridotto ora

I fan della coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in forte ansia per la salute del figlio di Francesco Moser, leggenda del ciclismo italiano. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, reality in cui quattro anni fa è nato l'amore con Chechu, sorella di Belen Rodriguez, da qualche giorno ha reso noto di stare vivendo un periodo difficile: "Ho dei piccoli problemi di salute che mi danno noia". Un malessere di cui non era chiara l'origine, ma identificato come "un insieme di fattori fisici e psicologici". Forse troppo stress, dunque.

Ora però Ignazio, famoso per il suo fisico statuario, è ricomparsa su Instagram e la foto insieme a Cecilia, anziché rassicurare i followers, li angoscia. Motivo? Moser è dimagrito di 10 chili, e per molti non sarebbe sintomo di buona salute ma esattamente il contrario. Quasi un ritorno al recente passato, quando concorrente dell'Isola dei famosi aveva patito fame e fatica particolarmente debilitanti. Una foto di coppia dolcissima ma che alcuni definiscono addirittura "terrificante".

"Sento sempre più parlare di salute mentale - è il suo appello, forte e piuttosto inquietante - ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso) quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri". Insomma, Ignazio avrebbe ignorato per troppo tempo i segnali di malessere inviati dal suo corpo, e ora si è trovato costretto a fare i conti con la "spia della riserva".

