Anna Safroncik, ultimo bikini d'autunno. Da Ibiza, un Lato B pazzesco: Instagram in tilt

Anche lei non ha resistito al bagno autunnale: Anna Safroncik è in vacanza ad Ibiza, come lei stessa ha fatto sapere ai suoi follower sui social, pubblicando degli scatti mozzafiato in costume. In una foto in particolare, l'attrice ucraina naturalizzata italiana si fa immortalare di spalle con il lato B in primo piano, mettendo in mostra un fisico statuario a 40 anni. La Safroncik, come molti altri vip, ha deciso di scappare dal freddo dell'Italia e di fuggire al caldo per qualche giorno.

"Dolce ottobre": questa la didascalia a corredo dell'immagine pubblicata su Instagram. Oltre alla foto del suo lato B, l'attrice ha condiviso con i suoi follower anche foto di tramonti sul mare, cocktail e tavole imbandite. Una vacanza in piena regola, insomma. Quelle che piacciono di più, però, sono indubbiamente quelle dove Anna mette in mostra le sue curve e il fisico tonico e slanciato. Qualcuno infatti le ha scritto: "E Giotto... muto".

La Safroncik, nel frattempo, si gode momenti di puro relax in totale libertà. Non è l'unica, tra l'altro, a cui piace il mare d'ottobre. Anche Elisa Isoardi, infatti, si è fatta vedere sul bagnasciuga qualche giorno fa. Sorriso stampato in faccia e un costume intero nero addosso che ha svelato tutte le sue curve. Un fisico pazzesco, quello della conduttrice, tanto che i suoi ammiratori sui social l'hanno riempita di complimenti.

