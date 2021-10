Madonna completamente fuori controllo: il lato B... follia in diretta tv

13 ottobre 2021 a

Occhio a Madonna, la regina del pop è... completamente fuori controllo. Già, perché a 63 anni non finisce di stupire e soprattutto di provocare, in verità in modo anche piuttosto maldestro. La sintesi, brutale, delle ultime giornate di Like a virgin la offre Dagospia, che titola: "Madonna, cosa non si fa per farsi notare".

Sempre Dagospia parla di "una crisi di mezza età" e di un'ossessione per le sue forme, che continua a mostrare ai suoi follower, insomma sui suoi canali social, ma non solo.

Già, perché prima Madonna ha posato abbracciata con Maluma per Rolling Stones Usa, in una foto che ha fatto molto discutere: già, sembra quasi più giovane della figlia Lourdes. Insomma, c'è decisamente qualcosa che non torna.

Ma l'ultimo "atto" della crisi di mezza età di Madonna è forse il più clamoroso. La regina del pop infatti era ospite in studio di Jimmy Fallon, dove ha sfacciatamente mostrato il suo lato B in favor di telecamera a più riprese, così come si vede nel video qui in calce, pubblicato sul profilo Instagram di Dagospia. E il sito di Roberto D'Agostino, velenosetto, chiosa: "Ma non sarà arrivato il tempo di appendere la giarrettiera al chiodo?". Chissà...

