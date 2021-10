Chiara Ferragni, ecco la nuova "umile" casetta: roba da imperatrice, proibita ai comuni mortali

14 ottobre 2021 a

Chiara Ferragni e Fedez preparano il trasloco. Tempo fa, infatti, la coppia ha annunciato di aver comprato casa a Milano. Si tratta del primo acquisto per i due, che adesso invece vivono insieme ai due figli Leone e Vittoria in un appartamento in affitto. Si tratta di uno stabile ancora in costruzione, ma tutto dovrebbe essere pronto per metà 2022. "Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi c’è tempo per organizzare tutto al meglio”, ha raccontato lei sui social.

"Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni - ha ammesso la fashion blogger parlando con i suoi fan -. La stiamo costruendo, stiamo pianificando tutto". La Ferragni ha detto di essere molto soddisfatta anche perché "adoro l'arredamento, adoro l'idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro". Il nuovo mega-appartamento, comunque, non dovrebbe essere molto lontano da dove la famiglia vive oggi. Dovrebbe trovarsi, infatti, a CityLife, praticamente di fronte alla casa dove adesso sono in affitto.

La zona scelta dalla coppia Ferragni-Fedez è una delle più esclusive della città di Milano. Lei stessa, che tiene aggiornati i suoi fan, ha condiviso le foto della casa in costruzione sui social e ha detto: "Si tratta di un appartamento, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti".

