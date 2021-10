Wanda Nara, il gesto estremo dopo le corna di Mauro Icardi: impensabile, la situazione sfugge di mano

17 ottobre 2021 a

Un ciclone chiamato Wanda. Si tratta di Wanda Nara, livida di rabbia e scatenata contro Mauro Icardi: già, lui la ha tradita. Corna. Come corna furono all'inizio della loro storia, quando quello tradito fu Maxi Lopez, all'epoca amico e compagno di squadra proprio di Icardi. Ora cambia tutto: l'argentino infatti avrebbe tradito la moglie con Eugenia Suarez, meravigliosa modella, cantante e attrice argentina.

Usiamo il condizionale, ma il fatto è certo: lo conferma la stessa moglie ed agente del calciatore, che presto probabilmente non sarà più né moglie né agente. Lo ha urlato sui social: "Hai rovinato una famiglia per una tr***", e il soggetto è ovviamente Icardi. Una serie di post, cancellati e ripubblicati, con cui ha travolto e massacrato Maurito. Ma non solo: Wanda Nara ha anche tolto il "follow" a tutti i social del consorte. Dunque, ai media argentini, ha subito confermato che la loro storia è al capolinea.

Livida di rabbia, insomma. Come non capirla. Ci sono anche dei figli in mezzo. Un discreto disastro. E questa rabbia, Wanda Nara la ha sfogata anche con un gesto clamoroso, piuttosto estremo, che la dice lunghissima su come stia in questo momento: ha infatti cancellato dal suo profilo Instagram ogni singola foto che la ritraeva insieme a Mauro Icardi. Un lavoro lungo, così come lunga è stata la loro relazione. Un lavoro di rimozione che spiega meglio di mille parole quel che sta accadendo.

