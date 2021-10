Elisa Isoardi nuda nella vasca da bagno, "sogni d'oro": la foto che buca la censura, da bollino rosso

18 ottobre 2021 a

Una foto pazzesca. Da sogno. La protagonista? Elisa Isoardi, che forse non a caso, nel testo con cui correda il post, parla proprio di sogni: "Sweet dreams are made of this / Who am I to disagree / I travel the world and the seven seas / Everybody's looking for something". Insomma, la conduttrice cita Sweet dreams (are made of this) il celeberrimo brano degli Eurythmics, un pilastro nella storia della musica contemporanea.

Elisa Isoardi, "metti una sera a cena...": scollatura totale e fuori tutto, la più pazzesca delle foto | Guarda

Dunque, passiamo al sogno, incarnato alla perfezione da Elisa Isoardi. Già, perché la conduttrice si mostra così come la potete vedere qui sotto: nuda, nella vasca da bagno, a coprirla soltanto la schiuma. Il tutto in un contesto super-sexy, a lume di candela. La Isoardi, con sguardo serio e seducente, guarda a lato della vasca, una mano sul collo e l'altra sui capelli. Una foto incendiaria, una foto accolta con tripudio da tutti i fan della meravigliosa Isoardi.

