Massimiliano Allegri, "me lo paghi tu". La sconcertante richiesta ad Ambra Angiolini dopo le corna: soldi, che imbarazzo

Continua a tenere banco il caso di Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, che ha avuto grande eco mediatica soprattutto dopo che Striscia la Notizia ha deciso di consegnare il tapiro d’oro all’attrice. Tra l’altro la consegna effettuata da Valerio Staffelli ha scatenato un putiferio: perché assegnare il poco lusinghiero riconoscimento a chi è stato tradito e non a chi ha tradito? Il tg satirico si è difeso ricordando che ha sempre goliardicamente dato il tapiro ai cuori infranti.

Fatto sta che il caso continua ad arricchirsi di particolari. Stavolta è Chi magazine a riportare alcuni nuovi retroscena su traslochi e richieste da parte dell’allenatore della Juventus. La coppia era legata da circa quattro anni e si è sciolta dopo un presunto tradimento di lui: la relazione pare fosse in crisi da un po’, ora il settimanale scrive che Allegri avrebbe chiesto alla sua ex di pagare l’affitto della casa dell’allenatore, in cui lei si era trasferita insieme ai figli.

L’attrice invece starebbe cercando una nuova sistemazione per evitare azioni legali. Inoltre si vocifera che Allegri l’abbia tradita più di una volta: non sarebbe una novità per un uomo non nuovo a turbolenze nella vita privata. Tra l’altro Max ha dribblato la questione in questi giorni, parlando unicamente di calcio quando interpellato.

