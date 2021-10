Chiara Ferragni, cena sull'Orient Express? Collant e scollatura totale: fuori tutto, la foto incendiaria

21 ottobre 2021 a

"Night on the train", una notte in treno per Chiara Ferragni. Già, l'influencer ha infatti da poco realizzato uno dei suoi sogni: si è concessa una pausa sul mitico Orient Express, una sorta di viaggio indietro nel tempo. Insieme a lei Veronica Ferraro e Chiara Biasi, poi gli amici Martina Maccherone e Filippo Fiora.

Inutile dirlo, il viaggio su rotaia della influencer viene documentato passo dopo passo, foto dopo foto, ovviamente su Instagram. L'itinerario è quello che collega Venezia a Parigi, il prezzo parte da 4.800 euro circa, ma ovviamente varia in base alle disponibilità e ai comfort scelti. Per inciso, le cabine assomigliano più a delle suite. E l'outfit sfoggiato da Chiara Ferragni è assolutamente a tema: provocante, esclusivo, supersexy.

E l'ultimo look sfoggiato, per la "night on the train" e per la cena, è assolutamente mozzafiato. Vestitino nerissimo cortissimo tempestato di diamanti, ma soprattutto una scollatura profondissima, senza intimo. Poi un paio di collant a completare il quadro di una Chiara Ferragni da sogno.

