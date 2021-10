Wanda Nara e Icardi nudi a letto nella notte. Ecco la foto cancellata da Instagram

23 ottobre 2021 a

Mauro Icardi e Wanda Nara continuano a far discutere dopo il tradimento dell'attaccante del Paris Saint-Germain. La notte scorsa l'argentino ha pubblicato una foto piuttosto privata insieme alla Nara che lascia poco spazio all'immaginazione: i due sono insieme a letto, nudi e stretti l'uno all'altra, con la mano di lei che scivola nella sua biancheria intima.

Ancor più sconcertante la didascalia che accompagno lo scatto bollente: "Quando sei in ‘mood single' su Instagram ma di notte vieni a chiedere perdono!", ha scritto Icardi. Poi taggando Wanda, le ha chiesto: "Dove siamo? Non mi è chiaro". Con faccine sorridenti a completare il tutto. Insomma, mentre la Nara si mostra arrabbiata sui social, non menzionando mai il marito, l'attaccante invece ci tiene a far sapere come stanno realmente le cose. La furia dell'argentina, quindi, sarebbe scomparsa da un giorno all'altro. E sarebbe stata lei, poi, a chiedere perdono a Mauro.

Anche questa foto, però, deve aver creato qualche problema, visto che poco dopo la pubblicazione è stata eliminata dal profilo Instagram del calciatore. Così come è scomparsa la storia successiva, nella quale il giocatore, evidentemente soddisfatto, augurava buona notte a tutti. Intanto, come fa notare FanPage, Icardi ha smesso di seguire la moglie su Instagram. Un fatto piuttosto bizzarro, visto che nei giorni scorsi Mauro aveva deciso - probabilmente per farsi perdonare da Wanda - di cancellare tutti gli altri profili seguiti tranne quello della moglie.

