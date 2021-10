La Bombeer di Vieri? Cassano e Carolina Marcialis brindano così

Francesco Fredella 23 ottobre 2021 a

Tutti contagiati dalla passione per la Bombeer, la birra lanciata da Bobo Vieri. Ora spunta una foto di Cassano e sua moglie Carolina Marcialis (probabilmente di qualche mese fa) che brindano in modo molto particolare sui social. Un vero omaggio a Bobo Vieri, che colpisce ancora: stavolta con le sue bottiglie di "Bombeer", che vanno praticamente a ruba. Cassano non è l'unico vip ad averle ricevute, sui social spunta anche Mariano Di Vaio (top influencer, amatissimo in tutto il mondo). Solo pochi giorni fa, l'ex capocannoniere dell'Inter ha lanciato un nuovo contest on line all'ora dell'aperitivo. Ovviamente sui social. Fondamentale presentarsi con la bombeer. Durante la prima diretta c’era anche Driss El Faria, socio di Bobo, che ha messo in piedi la macchina organizzativa del marketing.

Ora, proprio come durante gli Europei, tantissimi vip bevono la birra di Vieri (bianca, azzurra e rosa). E la foto di Antonio Cassano - fantasista barese - fa subito il giro della Rete diventando virale in poco tempo.

Nei mesi scorsi, lo storico attaccante nerazzurro ha conquistato nuove fette di mercato la sua Bombeer: siglato, dopo quello con Gros Roma, un accordo con Ard discount. In pratica continua l’ascesa “vertiginosa” della Bombeer, nata dalla collaborazione fra Bobo Vieri e la 25H Holding. “Sul mercato è arrivata da poco – raccontano dall'azienda – lasciando senza parole praticamente tutti gli addetti ai lavori. Vieri campione in campo e non solo: anche in questa nuova esperienza imprenditoriale strizza l’occhio al business”. E dopo quella Azzurra (che spopolerà anche ai prossimi Mondiali di calcio), c'è quella Rosa dedicata alle donne e quella Bianca. Ma Bombeer riserverà tante sorprese.

