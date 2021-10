Martina Colombari, "vaccinata con il Covid": il racconto dopo aver ricevuto le due dosi

23 ottobre 2021 a

a

a

Martina Colombari è ufficialmente entrata a far parte dei cosiddetti “breakthrough cases”: ovvero è risultata positiva al Covid pur avendo completato il ciclo vaccinale. Per fortuna proprio perché ha fatto entrambe le dosi non ha sviluppato la malattia vera e propria, ma solo pochi sintomi, che l’attrice ha descritto come molto lievi. La Colombari ci ha tenuto ad aggiornare tutti i suoi fan tramite i social per non farli preoccupare riguardo alle sue condizioni di salute.

"Poco lucidi". Martina Colombari rivela il dramma in famiglia: come ci hanno ridotto Covid e quarantena

Superato lo stupore iniziale per il fatto di essere risultata positiva nonostante fosse completamente vaccinata, l’ex Miss Italia ci ha tenuto a sottolineare proprio l’aspetto più importante di questa vicenda, sensibilizzando anche i suoi follower: se non avesse fatto le due dosi e avesse contratto il Covid, sicuramente le sue condizioni sarebbero potute essere peggiori. Al momento, invece, la Colombari sta abbastanza bene e sta aspettando ovviamente di negativizzarsi.

"Li ho chiamati sbirrozzi, mi hanno pestato". Ecco il verbale, giallo sul figlio di Costacurta: cosa proprio non torna

I sintomi sono stati descritti come davvero molto lievi: giusto un raffreddore un po’ fastidioso e la perdita dell’olfatto, che sono due dei sintomi più classici e meno invasivi riconducibili al Covid. Il vaccino purtroppo non offre una garanzia assoluta in termini di contagio, però anche il caso della Colombari dimostra che, pur infettandosi, non sviluppa la malattia vera e propria.

Il dramma privato dell'ex Milan Costacurta: com'è morta sua mamma Margherita a 87 anni, poche ore dopo questo (pesantissimo) post

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.