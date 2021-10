Chiara Ferragni e Fedez, la figlia Vittoria di nuovo in ospedale: "Si è presa un virus"

24 ottobre 2021 a

Ore di angoscia e preoccupazione in casa Ferragnez. La piccola Vittoria, secondogenita della coppia, è stata portata di nuovo in ospedale. "Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione", ha fatto sapere Fedez ai suoi follower tramite storie Instagram. Il rapper ha spiegato che la piccola "si è presa un virus molto comune tra i bimbi. Nulla di grave, è stanca ma sta bene".

Fedez e la moglie Chiara Ferragni avevano già portato la piccola in ospedale qualche giorno fa a causa di una febbre alta e difficoltà respiratorie, comunicandolo ai proprio seguaci sempre via social. Dopo tutti gli accertamenti del caso, però, la bimba era tornata a casa. “Vitto stamattina stava peggio - aveva fatto sapere l’imprenditrice digitale - con febbre alta, difficoltà respiratorie e un po’ di disidratazione, quindi siamo andati al pronto soccorso. Adesso dopo 10 ore lì e fatti tutti gli esami siamo tornati a casa".

Nelle stories di Instagram aveva aggiunto ulteriori dettagli: “Siamo tornati da 40 minuti dall’ospedale, eravamo lì da stamattina. Tutta la notte Vittoria ha dormito male, aveva tanta tosse, respirava male. Ha fatto controlli e flebo e ora la teniamo sotto osservazione a casa”.

