Wanda Nara e Mauro Icardi, il gossip esplosivo su Eros Ramazzotti: "Raptus di gelosia"

C'è l'ombra di un altro uomo nella storia tribolata di Wanda Nara e Mauro Icardi. Dall'Argentina rimbalza un gossip clamoroso: quell'uomo, che avrebbe scatenato la gelosia del bomber del Psg, sarebbe niente meno che Eros Ramazzotti, ex marito di Michelle Hunziker. Non solo le corna di Maurito.

Fino a oggi i nomi saltati fuori erano quelli dei suoi presunti flirt: la bella cantante argentina Eugenia China Suarez, con cui sicuramente si è intrattenuto in chat piuttosto piccanti. E quello della trans Guendalina Rodriguez, che a sua volta rivendica di aver avuto una storia con l'ex capitano dell'Inter. I media argentini ora aggiungono il carico rilanciando la notizia secondo cui Ramazzotti avrebbe contattato la bombastica Wanda, showgirl e procuratrice.

A sostenerlo Yanina Latorre, nel corso della trasmissione Los Angeles Morning: "In tanti stanno scrivendo a Wanda in questi giorni; Eros Ramazzotti l'ha contattata per esprimere il suo dispiacere circa la vicenda, tra tutti i corteggiatori è un buon partito, Icardi è arrabbiato e geloso".

Anche per questo Mauro, dopo aver cercato di ricucire per giorni volando a Milano dalla moglie che aveva lasciato Parigi imbufalita (con parole e insulti di fuoco soprattutto per China Suarez, accusata di essere una rovina-famiglie), avrebbe "ribaltato la frittata" imponendo a Wanda una serie di regole per tornare insieme. E tra queste ci sarebbe anche la chiusura delle chat con pretendenti o presunti tali.

