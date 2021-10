Wanda Nara, "nuovo tradimento". Subito dopo la "pace", Mauro Icardi... Indiscrezioni rovinose

29 ottobre 2021 a

Continua a tenere banco la crisi - apparentemente rientrata - tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Soprattutto in Argentina continuano a emergere indiscrezioni e retroscena, veri o presunti: intanto però la coppia si è riunita, anche se non tutto sembra essere ancora stato appianato. Il calciatore è tornato regolarmente tra le file del Paris Saint Germain, ma le voci sul suo tradimento non si placano.

A maggior ragione dopo che Eugenia “China” Suarez è tornata in Argentina. Dopo aver trascorso l’ultimo mese a Madrid, dove è stata impegnata con le riprese di un nuovo film che la vede protagonista al fianco di Alvaro Morte, il celebre “professore” della Casa di Carta, l’attrice è atterrata a Buenos Aires. Dove ovviamente è stata circondata dai giornalisti e dai paparazzi che erano a caccia di un commento qualsiasi sul caso Icardi-Nara. La Suarez non ha proferito parola, fino a quando però a un certo punto ha esclamato divertita “quanto fa caldo, vero?”.

Inoltre durante un programma tv argentino il giornalista Flavio Azzaro ci ha messo il carico sulla crisi tra Mauro e Wanda. “Ci sono serie possibilità - ha dichiarato - che Icardi diventi in futuro il nuovo fidanzato di China. È attratto da lei, è legato a lei e vuole separarsi da Wanda da tempo. Quando è successo quello che è successo ha però avuto paura”.

