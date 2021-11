Taylor Mega, la foto in bikini che sconvolge: attenzione al suo fisico, cosa le è successo?

02 novembre 2021 a

Taylor Mega ha compiuto 28 anni e ha deciso di festeggiare il compleanno in compagnia di un’amica in quel di Dubai. Festeggiamenti in bikini quindi, con l’influencer che ha dato spettacolo e ha fatto sfoggio del suo strepitoso fisico: ha infatti trascorso la giornata in spiaggia, dove ha esibito un costume a due pezzi ridottissimo, dopodiché si è concessa una serata a cena in un ristorante di lusso.

Poi sui social ha ovviamente condiviso i momenti più belli del suo compleanno, per la gioia anche dei tanti follower che l’hanno potuta ammirare in tutta la sua avvenenza. Su Instagram ha infatti pubblicato alcuni scatti in bikini rosso che mettono in risalto la fisicità straordinaria di Taylor Mega: “Grazie a tutti per i bellissimi messaggi di auguri”, ha scritto nella didascalia, aggiungendo poi un post scriptum: “È solo un altro motivo per mostrare (ancora una volta) i miei abs… voletemi bene lo stesso”.

Tra l’altro Taylor Mega e l’amica si sono divertite con il karaoke direttamente in limousine sulle hit degli anni ’80 e sulle sigle dei cartoni animati. Poi la cena in un ristorante di lusso, con tanto di torta speciale. Infine il video classico in cui l’influencer spegne le candeline.

