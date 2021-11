Sergio Ramos, 15 milioni netti per non giocare mai? Indiscrezioni: Psg verso la scelta estrema

02 novembre 2021 a

Al Thani, che dirige il consiglio di amministrazione del fondo proprietario del Paris Saint-Germain, il Qatar Investment Authority, versa 15 milioni di euro netti l’anno (per due anni, totale 30) a Sergio Ramos per non giocare mai. Il trasferimento aveva fatto scalpore. Una presentazione in grande stile al Parco dei Principi insieme agli altri acquisti top del club Messi, Donnarumma, Hakimi e Wijnaldum, ma fino a oggi l'ex bandiera del Real Madrid Sergio Ramos non è mai sceso in campo. Il difensore soffre per un problema al ginocchio e al polpaccio della gamba destra e per questi motivi il tecnico del Psg, Mauricio Pochettino, non lo ha mai convocato in questa stagione.

Sarebbe interessata la cartilagine e il timore è che ci siano più lesioni in diversi punti. Il dg Leonardo tende a minimizzare quanto stia accadendo attorno a Sergio Ramos ("Sapevamo che aveva un problema, sapevamo tutto. Ma la stampa spagnola sta giocando e voi fate il suo gioco", ha detto), c'è il quotidiano Le Parisien parla addirittura di "risoluzione del contratto che non è più fantascienza, sebbene non sia all’ordine del giorno".

Sarebbe quindi - secondo il Corriere della Sera, un errore di valutazione da parte dello staff medico del Psg, anche se il club nei giorni scorsi aveva parlato di rientro vicino per Sergio Ramos, che nei prossimi giorni dovrebbe allenarsi con il resto della squadra. Se questo non accadesse, le indiscrezioni su una possibile risoluzione – o addirittura un ritiro del 35enne – si farebbero più insistenti.

