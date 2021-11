Chiara Ferragni, non solo la lingua: fuori anche il capezzolo d'oro. Il nude-look buca la censura

05 novembre 2021 a

Altro giro, altra foto-scandalo per Chiara Ferragni, che continua a dare spettacolo, maliziosissimo, su Twitter. Tra una foto dei figli e una di famiglia, ecco che l'influencer più seguita d'Italia piazza anche degli scatti che sfidano la rigida censura dei social.

Di cosa stiamo parlando? Dell'ultimo outfit presentato da Chiara Ferragni, firmato Schiaparelli, per certo un look che non passa inosservato. Una specie di vestito, o scudo fate voi, interamente placcato in oro, con tanto di seno e capezzoli. Insomma, un nude-look a tutto tondo, proposto dalla Ferragni sui social con una serie di scatti. E in una delle foto, eccola con lingua di fuori mentre si strizza i capezzoli, rigorosamente d'oro. Un poco surreale, ma tant'è: è la solita infornata di like, cuoricini e commenti positivi.

