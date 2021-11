Monica Bellucci ed Eros Ramazzotti, conferme clamorose: "Ero incinta, ma ora...". Gossip scatenato

06 novembre 2021 a

a

a

Monica Bellucci risponde a Eros Ramazzotti dopo 5 mesi. Il cantante, infatti, aveva parlato di lei in un'intervista al Corriere della Sera lo scorso luglio, lasciando intendere che in un preciso periodo del passato aveva avuto l’opportunità di corteggiarla. Poi però non se ne fece nulla perché si lasciò sfuggire l’occasione. L'incontro tra i due avvenne nel 2014, nel corso del programma condotto da Fiorello Stasera pago io Revolution. “Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la più bella donna del mondo”, disse al quotidiano. Salvo poi fare un passo indietro sui social: "La verità sta sempre nel mezzo. Tutto quello che leggete son cag***".

"Tutte etero finché non incontrano Monica Bellucci". Beccata così con la collega francese: bomba (erotica) | Guarda

Adesso a parlare è lei, la Bellucci. Raggiunta dalla rivista F, l'attrice ha spiegato che le dichiarazioni di Eros non le aveva lette. Quando la giornalista lo ha fatto per lei, le sue parole sono state: "Mah… Ci dobbiamo sentire al telefono allora. Ma quando?”. Secondo lei, però, sarebbe stato impossibile perché aspettava sua figlia nel periodo cui fa riferimento Ramazzotti: "Ma ero incinta di cinque mesi! Aspettavo Deva! Giuro che lo chiamo. Eros è un amore, ho rispetto totale di lui”.

Capito, Ramazzotti? Beccato così in Grecia con Marta, scoop di "Chi": 26 anni di differenza | Guarda

La Bellucci ha poi parlato di bellezza. E quando l'intervistatrice le ha fatto notare che lei incarna il prototipo della donna più bella d’Italia nonché una delle più affascinanti del mondo, l'attrice ha spiegato che queste etichette proprio non le vanno giù: "Ma quando dice questa cosa, si rende conto che è assurda? Cioè, ragazzi… Se lei ci crede, e se io ci credo, è gravissimo. Ma chi la vuole questa cosa? Nessuno la vuole”.

Monica Bellucci con Cristiano Malgioglio? A spasso così, spunta una foto clamorosa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.